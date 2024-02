CLS USA Aktie: Füße still halten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung von überkauften oder überverkauften Wertpapieren verwendet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Für Cls Usa wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 48,51 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI25 von 51,62 weist auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,05 USD für den Schlusskurs der Cls Usa-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,03875 USD, was zu einer Abweichung von 22,5 Prozent führt und daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt von 0,04 USD weist eine geringe Abweichung von -3,13 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Cls Usa insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Cls Usa-Aktie zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Jedoch wurde in den letzten Wochen auch eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und Buzz-Kriterium.

Zusammenfassend ergibt sich für Cls Usa eine insgesamt gemischte Bewertung, mit Neutral-Ratings in der technischen Analyse und einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments, die jedoch durch eine negative Veränderung im Stimmungsbild beeinträchtigt wird.