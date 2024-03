CLS Aktie: Das macht sprachlos!

CLS Neutralings PLC hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen erhalten, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wurde. Diese positive Einschätzung setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch in aktuellen Reports wird das Wertpapier im Schnitt positiv bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) führt. Die Kursprognose deutet zudem auf ein Aufwärtspotential von 25 Prozent hin, was die Einschätzung der Analysten weiter bestätigt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In diesem Fall liegt der RSI7 für CLS Neutralings PLC bei 78,43 Punkten, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über CLS Neutralings PLC eher neutral diskutiert, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 111,28 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 91,2 GBP liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -3,03 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für CLS Neutralings PLC.