CLS Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der CLS Neutralings PLC basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 121,12 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (100,4 GBP) um -17,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 96,16 GBP, was einer Abweichung von +4,41 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der CLS Neutralings PLC liegt bei 36,36, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25 beträgt 44, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von CLS Neutralings PLC die Note "Neutral".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 100,4 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 81,77 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 182,5 GBP. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung der institutionellen Analysten als "Gut".