CLS Aktie: Ist das noch wichtig?

Die CLS Neutralings PLC-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 120,78 GBP verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 98,7 GBP liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -18,28 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 96,61 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der CLS Neutralings PLC ein Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 76,74, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 43,53 zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Das Gesamtranking ergibt somit eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten bewerten die CLS Neutralings PLC-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 182,5 GBP, was einem Aufwärtspotential von 84,9 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt die Analyse eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der CLS Neutralings PLC.