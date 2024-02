CLST Holdings Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Clst-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 USD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,035 USD liegt und somit einen Abstand von +75 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,04 USD, was einer Differenz von -12,5 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Clst-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 67,35 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 48,83, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Clst-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, da in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, jedoch in den letzten Tagen negative Themen im Fokus standen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Clst beobachtet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, dass über Clst in etwa normaler Frequenz diskutiert wurde, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich für die Clst-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien.