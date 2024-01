CLST Holdings Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse von Clst zeigt, dass sich die Aktie laut trendfolgender Indikatoren derzeit in einem positiven Trend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen über dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich jedoch ein negativer Trend. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Bewertung führt.

In den Diskussionen auf sozialen Medien herrscht ebenfalls eine gemischte Stimmung, wobei in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Clst basierend auf den verschiedenen technischen Indikatoren.