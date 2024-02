CLST Holdings Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Clst-Aktie zeigt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI für die letzten 25 Tage liegt mit 52,81 im neutralen Bereich. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Clst auf Basis des RSI.

Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Clst-Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt einen aktuellen Wert von 0,02 USD, was einer deutlichen Steigerung von 75 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (0,035 USD) entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Hingegen ergibt sich auf Basis der letzten 50 Handelstage ein gleitender Durchschnitt von 0,04 USD, was einer Abnahme von 12,5 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Clst-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Clst in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Auch hier erhält Clst eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Clst in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Auch die thematisierten Themen rund um den Wert waren hauptsächlich negativ. Auf dieser Ebene ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der Anleger-Stimmung.

In Zusammenfassung zeigt die RSI-Bewertung eine "Neutral"-Einstufung, während die einfache Charttechnik und das Anleger-Sentiment zu einer "Gut"- bzw. "Schlecht"-Einstufung führen. Die Gesamtbewertung der Clst-Aktie ist somit als "Neutral" anzusehen.