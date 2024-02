CLSA Premium Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Clsa Premium-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Clsa Premium nach der RSI-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie in letzter Zeit nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Clsa Premium in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich für die Clsa Premium-Aktie ein Durchschnitt von 0,07 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,07 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte und führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Befunde, allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung für Clsa Premium.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Clsa Premium basierend auf dem RSI, der Diskussionsintensität, der charttechnischen Analyse und der Stimmung auf sozialen Plattformen.