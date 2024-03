CLSA Premium Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten Wochen wurde bei Clsa Premium eine deutliche Veränderung der Stimmung hin zum Negativen festgestellt. Dies wird durch eine Zunahme negativer Auffälligkeiten in den sozialen Medien deutlich. Die Stärke der Diskussion hat sich jedoch nicht signifikant verändert. Insgesamt wird das Stimmungsbild daher als "Schlecht" bewertet.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Clsa Premium-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,07 HKD lag, was keinerlei Veränderung im Vergleich zum letzten Handelstag darstellt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv, was durch die Auswertung der vergangenen Wochen bestätigt wird. Somit wird die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.