CLSA Premium Aktie: Was ist hier nur passiert?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Clsa Premium als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Clsa Premium-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, sowie ein Wert für den RSI25 von 50. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Clsa Premium eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobei es an einem Tag keine eindeutige Richtung gab. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Clsa Premium daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Bezüglich der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt für die Clsa Premium-Aktie auf 50- und 200-Tages-Basis aktuelle Werte von 0,07 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt nahe diesen Werten, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in der Diskussion und eine negative Stimmungsänderung für Clsa Premium festgestellt. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingeschätzt.