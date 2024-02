CLP Holdings Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Clp-Aktie liegt der RSI bei 50, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 46 für die Clp-Aktie, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Clp-Aktie insgesamt die Einstufung "Neutral".

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Clp laut Diskussionsintensität und Rate der Stimmungsänderung nur wenig Aktivität gezeigt, weshalb sie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Insgesamt wird die Clp-Aktie somit als "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Clp in den sozialen Medien aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut". Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab fünf konkret berechnete Signale (5 "Gut", 0 "Schlecht"), was auf der Ebene der Handelssignale zu einer "Gut" Bewertung führt. Somit wird die Clp-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite der Clp-Aktie beträgt 4,92 Prozent, was 1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt (Branche: Stromversorger, 5,92). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Clp-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.