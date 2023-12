CLP Holdings Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 35,9, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 37,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Die Dividendenrendite beträgt 5,1 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,86 Prozent für Stromversorger liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Clp-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clp liegt bei 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 12,09 als überbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält Clp daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Clp bei 59,18 HKD, während der aktuelle Kurs bei 64 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +8,14 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 59,77 HKD, was einer Distanz von +7,08 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

