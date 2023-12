CLP Holdings Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Clp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und wird daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Clp-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Clp-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,18 auf, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Clp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 58,89 HKD. Der letzte Schlusskurs weicht um +3,84 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Clp-Aktie also auch für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Clp beträgt derzeit 5,1 Prozent, was geringer ist als der Branchendurchschnitt von 5,85 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Dividendenrendite.

In Zusammenfassung basierend auf den verschiedenen Analysen erhält die Clp-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die technische Analyse zu einem "Neutral"-Rating führt, während die fundamentale Analyse zu einem "Schlecht"-Rating führt.