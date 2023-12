CLP Holdings Aktie: Ist das noch wichtig?

In den letzten vier Wochen konnte bei Clp eine positive Veränderung in der Stimmung und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Clp daher eine positive Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Clp-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 24,39, was eine positive Empfehlung darstellt, während der RSI25 bei 33,45 liegt und somit neutral ist. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt der Stromversorger wird die Clp-Aktie als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,18, was einen Abstand von 17 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,16 bedeutet. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis als schlecht bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor hat die Clp-Aktie eine Rendite von 13,84 Prozent erzielt, was 30,18 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

