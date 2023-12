CLP Holdings Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Clp hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 13,84 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +31,08 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Gegensatz dazu verzeichnete der "Stromversorger"-Sektor im Durchschnitt einen Rückgang von -17,24 Prozent. Ebenso erging es dem "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -17,24 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung in beiden Bereichen erhält Clp ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt, dass Clp derzeit neutral eingestuft ist. Mit einem RSI-Wert von 31,11 über 7 Tage betrachtet, ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft. Die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen Wert von 34, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Clp derzeit eine Rendite von 5,1 % auf, die nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt ("Stromversorger") von 5,91 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von 0,81 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Clp mit einem Wert von 14,18 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt für "Stromversorger", der bei 12,02 liegt. Dies ergibt einen Abstand von 18 Prozent, was dazu führt, dass der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.