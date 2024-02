CLP Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

Die technische Analyse der Clp-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 60,28 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 64,7 HKD lag, was einem Unterschied von +7,33 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Gut" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 63,05 HKD, was einem Unterschied von +2,62 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Clp-Aktie somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Clp-Aktie liegt bei 57,75, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 45,81 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit ebenfalls "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien ergibt sich für die Clp-Aktie folgendes Bild: In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild, weshalb die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Hingegen konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Clp-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,76 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -23,06 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +38,82 Prozent entspricht. Auch im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 38,82 Prozent über dem Durchschnittswert von -23,06 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Clp-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.