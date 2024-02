CLP Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Clp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 36, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 48,61 auf eine neutrale Bewertung hin. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für die Clp-Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Clp-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,74 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist die Clp-Aktie eine Rendite von 15,76 Prozent auf, was mehr als 37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung bezüglich der Clp-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Diskussionsstärke eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.