CLP Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

Die Clp-Aktie wird aufgrund ihrer Dividendenrendite von 5,1 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,86 Prozent für Stromversorger. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist die Clp-Aktie eine Rendite von 13,84 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Stromversorger" verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,36 Prozent, während die Clp-Aktie mit 30,2 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die gleitende Durchschnittskurs der Clp-Aktie beläuft sich auf 59,18 HKD, während der aktuelle Kurs bei 64 HKD liegt. Dieser Abstand von +8,14 Prozent zum GD200 führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 59,77 HKD, was einen Abstand von +7,08 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating zur Folge hat. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Gut" verliehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Clp-Aktie beträgt 35,9, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 37,15 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral".