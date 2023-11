CLP Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "CLP Holdings":

Aktienkurse lassen sich nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung am Markt einschätzen. Eine Analyse der Kommentare zu Clp auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv sind. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Clp in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei wurden sieben konkret berechnete Signale untersucht, wovon 4 als "Schlecht" und 3 als "Gut" bewertet wurden. Somit wird auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht" Bewertung für Clp abgegeben. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich Clp als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Clp-Aktie hat einen Wert von 56, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis ergibt eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 34,91. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Clp basierend auf dem RSI.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Clp verläuft aktuell bei 58,73 HKD, während der Aktienkurs selbst bei 60,4 HKD liegt, was einem Abstand von +2,84 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ein Niveau von 58,36 HKD angenommen, was einer Differenz von +3,5 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Einstufung für Clp.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Clp in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat keine außergewöhnliche Aktivität für Clp in den letzten vier Wochen gemessen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.