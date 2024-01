CLOU unterzeichnet Auftrag über 480 MWh Batteriespeichersystem mit Stella

New York (ots/PRNewswire) -CL Energy Storage Corporation (CLOU) hat einen Kaufvertrag mit Stella Energy Solutions LLC (Stella) unterzeichnet, einem führenden unabhängigen Stromerzeuger von Batteriespeicherlösungen auf dem amerikanischen Markt. Gemäß der Vereinbarung wird CLOU ca. 480 MWh an Container-Batteriespeichersystemen und 200 MW an PCS Skid an Stella liefern, um deren schnell wachsende Projekte für saubere Energie zu unterstützen.Das in The Woodlands, Texas, USA, ansässige Unternehmen Stella steht an der Spitze der Industrie für saubere Energie und ist führend bei der Entwicklung und dem Bau von Energiespeicher- und Solarinfrastrukturprojekten, die die Landschaft der amerikanischen Stromerzeugung revolutionieren. Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz hat das Stella-Team erfolgreich über 2GW/4,4GWh an Batteriespeicherprojekten im Versorgungsmaßstab in der Region entwickelt, gebaut und betrieben und damit neue Maßstäbe für Ausfallsicherheit und Innovation in der Branche gesetzt. Sein unermüdliches Engagement für den Übergang zu saubereren und effizienteren Energiequellen hat seine Position als führendes Unternehmen in diesem Bereich gefestigt.Zhou Han, Generaldirektor der CLOU Energy Storage Product Company, erklärte, dass Stella als Unternehmen, das sich der Förderung erneuerbarer Energielösungen verschrieben hat, über umfangreiche Ressourcenvorteile und operative Erfahrung auf dem amerikanischen Energiespeichermarkt verfügt. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt für CLOU auf dem amerikanischen Markt und wird zur Einführung von branchenführenden Energiespeicherprodukten in der Region beitragen und den Übergang des lokalen Marktes zu sauberer Energie unterstützen.Gabe Costello, Leitender Vizepräsident für Projektausführung bei Stella, ist der Meinung, dass CLOU als Energietechnologieunternehmen, das zur Fortune-500-Firma Midea Group gehört, nicht nur über jahrelange Erfahrung in der Energiebranche, sondern auch über starke Forschungs- und Entwicklungskapazitäten und ein professionelles Kundendienstteam verfügt. Das Team verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Entwicklung und Inbetriebnahme von End-to-End-Energiespeichersystemlösungen und maßgeschneiderten Dienstleistungen. Diese kontinuierliche Zusammenarbeit wird den erfolgreichen Betrieb und die volle Wertschöpfung der Energiespeicherprojekte sicherstellen.CLOU hat strategische Kooperationsvereinbarungen mit mehreren branchenführenden Unternehmen, darunter Stella, geschlossen, um die Entwicklung von Energiespeichergeschäften in Amerika und sogar weltweit zu fördern. Mit der Mission, Energiedienstleistungen bequemer und die Welt sauberer zu machen, hat sich CLOU verpflichtet, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und führende Energiespeicherprodukte und -dienstleistungen anzubieten, um die Wertschöpfung in verschiedenen Energiespeicherszenarien zu ermöglichen und so die saubere Energiewende in Nordamerika und weltweit zu unterstützen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2311696/CLOU_Stella_unite_power_future_clean_energy.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/clou-unterzeichnet-auftrag-uber-480-mwh-batteriespeichersystem-mit-stella-302031018.htmlPressekontakt:Kevin Yan,Mobile:(0086)13910146025,E-Mail:yanxiaowei@szclou.com; Amber Meng,Mobile:(0086)15830687064,E-Mail:mengyt4@midea.comOriginal-Content von: CLOU Electronics Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell