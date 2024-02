CLIQ Digital setzt weiter auf Cliq.de – Partnerschaft mit FAZ. Kursziel 75,00 EUR?

Der CLIQ Digital-Konzern gab am 31. Januar seine vorläufigen und ungeprüften Kern-Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Und der Markt hatte eine klare Meinung: Erwartungen verfehlt – Kursverluste addieren sich bis heute auf gut 15%. Kursgewinne der letzten Wochen perdu. Aufwärtstrend gebrochen?

Anders als die Marktreaktion vermuten lässt, denkt die Analystin Marie-Thérèse Grübner von Nuways (by Hauck Aufhäuser Lampe) über Cliq Digital in ihrem aktuellen Update. Mit einem weiterhin klaren BUY und einem Kursziel von 75,00 EUR mehr als 200% Upsidepotential sehend, scheinen die Zahlen zumindest in ihren Augen nicht so übel zu sein. Während Zahlen, Ausblick immer auch einer subjektiven Sichtweise unterliegen, ist die heutige Meldung erstmal grundsätzlich positiv. Einerseits zeigt sie, dass man bei Cliq Digital weiterhin im „neuen Produkt mit eigener Brand“ – der Cliq.de – Potential sieht und versucht dieses zu heben, andererseits bietet der gefundene Kooperationspartner durchaus eine interessante Zielgruppe für Cliq.de.

B2B-Partnerschaft Cliq Digital und F.A.Z.

In die Reihe von „Vertriebspartnerschaften“ für das Produkt „Cliq.de“ kommt mit der F.A.Z. ein reichweitenstarker Player hinzu: Der CLIQ Digital-Konzern berichtet heute von seiner jüngsten B2B-Partnerschaft für seinen Flaggschiff-Streamingdienst Cliq in Deutschland (https://cliq.de) mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.).Die Partnerschaft mit cliq.de ging als Teil der F.A.Z.-Vorteilswelt live, die exklusiv für F.A.Z.-Abonnenten aktuelle Events, Gewinnspiele und Angebote bietet. Das cliq.de-Angebot ist eine erweiterte dreimonatige kostenlose Mitgliedschaft für alle F+ Abonnenten.

„Nach unseren bereits sehr erfolgreichen B2B-Partnerschaften mit Lidl, NEW YORKER, Call a Pizza und COMPUTER BILD freuen wir uns, solche Partnerschaften mit einer sehr starken deutschen Marke wie der F.A.Z. weiter zu monetarisieren“, so Luc Voncken, CEO. „Im Jahr 2024 werden wir weitere synergetische Partnerschaften initiieren, um unsere Reichweite und Konversionsraten zu steigern.“

Computerbild, Lidl, New Yorker, Call-a-Pizza sind auch schon dabei.

Mit dem Ansatz der B2B-Partnerschaften, die wahrscheinlich nur im Vermittlungsfall „Provisionen“ respektive Kosten für Cliq Digital verursachen, scheint man zufrieden zu sein. Im Rahmen der cliq.de-Markenkampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit und der Conversions hat der Konzern 2023 bereits Partnerschaften mit den deutschen Einzelhändlern Lidl und NEW YORKER sowie mit dem Essenslieferdienst Call a Pizza geschlossen.

Seit kurzem bekommen zudem COMPUTER BILD-Abonnenten über ihren VIP-CLUB eine kostenlose dreimonatige Cliq-Mitgliedschaft angeboten. COMPUTER BILD ist Europas größte PC- und Handyzeitschrift mit allen wichtigen Themen aus der Welt der Technik sowie Trends und Tipps zu Themen wie Produkt- und Softwareempfehlungen, Streaming-Anbieter, die neuesten Apps, Smart Home, Technik-Gadgets.

Nochmals zu den Zahlen. CLIQ Digital: Geschäftsjahr 2023

Im Geschäftsjahr stiegen die Umsatzerlöse bei CLIQ Digital in fast allen Regionen um 18 % auf 326 Millionen € nach 276 Millionen € im Vorjahr. Der Anstieg ist vor allem auf verstärkte Online-Werbekampagnen zur Gewinnung neuer Mitglieder mit einem höheren Lifetime-Value (LTV) zurückzuführen. Infolgedessen lag der erwartete durchschnittliche LTV neu akquirierter Mitglieder im Jahr 2023 mit 85 € deutlich über dem Vorjahreswert von 73 €. Wie bereits angekündigt, dauerte das Umsatz-Ramp-up länger als erwartet, was zu einer leichten Verfehlung der Umsatzprognose führte. Dennoch kann der Konzern mit Stolz verkünden, dass er im vierten Quartal einen Rekordumsatzerlös von 84 Millionen € erzielt hat.

bei CLIQ Digital in fast allen Regionen um 18 % auf 326 Millionen € nach 276 Millionen € im Vorjahr. Der Anstieg ist vor allem auf verstärkte Online-Werbekampagnen zur Gewinnung neuer Mitglieder mit einem höheren Lifetime-Value (LTV) zurückzuführen. Infolgedessen lag der erwartete durchschnittliche LTV neu akquirierter Mitglieder im Jahr 2023 mit 85 € deutlich über dem Vorjahreswert von 73 €. Wie bereits angekündigt, dauerte das Umsatz-Ramp-up länger als erwartet, was zu einer leichten Verfehlung der Umsatzprognose führte. Dennoch kann der Konzern mit Stolz verkünden, dass er im vierten Quartal einen Rekordumsatzerlös von 84 Millionen € erzielt hat. Das EBITDA belief sich auf 50 Millionen € nach 44 Millionen € im Vorjahr und lag damit im Rahmen der Prognose des Konzerns. Das EBITDA im Jahr 2023 wuchs um 16 % gegenüber dem Vorjahr, was zu einer EBITDA-Marge von 15 % führte, nach 16 % in 2022. Die zugrunde liegenden Kundenakquisitionskosten (Marketingausgaben) beliefen sich 2023 auf 135 Millionen € nach 112 Millionen € im Vorjahreszeitraum.

belief sich auf 50 Millionen € nach 44 Millionen € im Vorjahr und lag damit im Rahmen der Prognose des Konzerns. Das EBITDA im Jahr 2023 wuchs um 16 % gegenüber dem Vorjahr, was zu einer EBITDA-Marge von 15 % führte, nach 16 % in 2022. Die zugrunde liegenden (Marketingausgaben) beliefen sich 2023 auf 135 Millionen € nach 112 Millionen € im Vorjahreszeitraum. Der Konzern erwirtschaftete im Jahr 2023 einen operativen freien Cashflow in Höhe von 19 Millionen € nach 15 Millionen € im Vorjahr. Die Netto-Cash-Position belief sich zum Jahresende auf 16 Millionen € (Vorjahr: 10 Millionen €), nachdem im April 2023 eine Dividende in Höhe von 12 Millionen € ausgeschüttet wurde.

4. Quartal 2023

Im vierten Quartal 2023 (01.10. – 31.12.2023) erreichte der Konzernumsatz mit 84 Millionen € (Vorjahr: 83 Millionen €) den höchsten Wert in der Konzerngeschichte. Das Umsatzwachstum in Nord- und Lateinamerika überkompensierte die in Europa und dem Rest der Welt verzeichneten Rückgänge, wo der Konzern aufgrund höherer Akquisitionskosten für neue Mitglieder nicht im gleichen Maße wachsen konnte wie in Amerika.

Im vierten Quartal 2023 sank das EBITDA bei CLIQ Digital im Vergleich zum Vorjahr leicht von 13 Millionen € auf 12 Millionen €, was zu einer EBITDA-Marge von 14 % im vierten Quartal 2023 führte, verglichen mit 15 % im vierten Quartal des Vorjahres. Zurückzuführen ist dies auf höhere einmalige sonstige betriebliche Aufwendungen.

CEO der CLIQ Digital zum Geschäftsjahr 2023 – Testphase?



„Trotz einiger Herausforderungen war 2023 ein weiteres erfolgreiches Jahr für CLIQ – sowohl in finanzieller Hinsicht mit unseren Rekordwerten bei Umsatz, EBITDA und freiem Cashflow, als auch in operativer Hinsicht mit neuen Markteintritten und der Einführung von cliq.de“, sagte Luc Voncken, CEO bei CLIQ Digital. „Im Jahr 2023 sind wir auch kreativ gewachsen und konnten neue spannende Ideen und Prozesse testen und erproben, die für unser Geschäftsmodell, unsere Unternehmenskultur und die Performance des Konzerns insgesamt in Zukunft einen erheblichen Wert schaffen werden.“

Chart: Cliq Digital | Powered by GOYAX.de