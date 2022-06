CLIQ Digital – läuft. Besser als erwartet.

CLIQ Digital scheint einiges richtigzumachen. Heute erhöht man die Prognose kräftig. 2022 soll ein sehr gutes Jahr werden – Umsatzsteigerung von mindestens 67% und das EBITDA soll sich um mindestens 40% erhöhen. So die heute signifikant erhöhte Prognose für 2022.Bei der CLIQ Digital geht es nicht um Filmkunst oder „Unique-Content, es geht ganz klar „ums Geldverdienen“. So wächst der seit Jahren und bewusst anstelle von hohen Contentausgaben lieber in Kundenakquise investierende Streamingdienst – zu Lasten einer sonst vielleicht möglichen längeren Kundenbindungsdauer. Und anders als bei Netflix, die zwar immer wieder gefeierten Content liefern, steigen die Nutzer- oder Kundenzahlen bei CLIQ kräftig an. Durch eine bis jetzt klare Korrelation zwischen Marketingaufwand und Umsatz kann man nun eine sowieso schon „starke“ Prognose weiter erhöhen:

„Trotz des schwierigen weltwirtschaftlichen Klimas“ erwarte die CLIQ Digital AG nun Umsatzerlöse von mehr als 250 Mio EUR (vormals: mehr als 210 Mio EUR), was einer Wachstumsrate von mindestens 67 % im Vergleich zu 2021 entsprechen würde. Dabei soll die Zahl der bezahlten Mitgliedschaften zum 31.12.2022 voraussichtlich bei über 2 Millionen liegen (vormals: zwischen 1,7 und 1,8 Millionen). Weiterhin sollen die Marketingausgaben nun voraussichtlich mehr als 90 Mio EUR betragen (vormals: mehr als 70 Mio EUR) und das EBITDA soll voraussichtlich 38 Mio EUR überschreiten (vormals: mehr als 33 Mio EUR), was einem Wachstum von mindestens 40 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Alle anderen Erwartungen für 2022 bleiben unverändert.

CLIQ Digital – Aus dem Direktmarketing kommend, man will Geld verdienen mit einem erfolgreichen Konzept. Es geht nicht um Kunst oder Eigenproduktionen…

CLIQ Digital’s Vorstand Ben Bos, den nwm Lesern von seinem spannenden Interview her bekannt, nutzte zuletzt das Forum der German Spring Conference Ende Mai um in Manier eines Direktmarketingmenschen „kurz und pointiert“ seine CLIQ näher zu bringen. Er kommt von der „“alten Direktmarketingfirma „Arkade“ die früher bekannt war für Schallplatten oder CD-Sampler populärer Musik, die direkt telefonisch nach einem TV-Spot bestellt werden konnten oder eben in den „Platten-respektive CD-läden“ gekauft wurden.

Ähnlich agiert CLIQ Digital – Marketingmassnahmen zahlen sich innerhalb weniger Monate in barer Münze aus. Was auch notwendig ist, da ein Kunde bereits nach 7-8 Monaten durchschnittlich wohl wieder CLIQ verlässt. Überschaubare Contentausgaben und zielgerichtete Marketingausgaben zur Kundengewinnung, so ist CLIQ Digital seit Jahren erfolgreich. Und so wird auch die heute gemeldete Erweiterung des Live-Sportangebots der CLIQ Digital, wie Ben Bos augenzwinkernd auf Nachfrage mitteilte, diese Strategie nicht wesentlich ändern. Interessanter Ansatz, mit weltweitem Markt, der auf Jahre hohe Wachstumsraten bietet. Rund die Hälfte des Umsatzes erzielt man in den USA. Neue Märkte werden kontinuierlich erschlossen. Einzelheiten zu den Geschäftszahlen 2021 HIER. Und ansonsten das INTERVIEW mit Ben Bos – sollte für eine Meinungsbildung eine gute Basis bieten.

Chart: CLIQ DIGITAL AG | Powered by GOYAX.de