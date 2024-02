CLIQ Digital – Vorstand Ben Bos zur Markt-Reaktion auf 2023er Zahlen – „Markt unterschätzt unsere Wachstumsaussichten“.

Der CLIQ Digital-Konzern gab letzte Woche Mittwoch seine vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt. Und der Markt hatte eine klare Meinung: Erwartungen verfehlt – mittlerweile addieren sich die Kursverluste auf über 12%. Die schönen Kursgewinne der letzten Wochen perdu. Aufwärtstrend gebrochen? Grund bei Ben Bos, Vorstand der CLIQ Digital, nachzufragen.

Ihre Zahlen für 2023 kamen am Markt nicht gut an. Vielleicht sollten wir erstmal über die Ergebnisse reden. Wie sehen die Eckdaten eines erneuten Rekordjahres für die CLIQ Digital aus?

Ben Bos: Unsere Wachstumsgeschichte geht stetig weiter – wie seit Jahren: Gegenüber dem Vorjahr haben wir in 2023 ein Umsatzwachstum von 18 % erwirtschaftet und 16 % EBITDA-Anstieg auf 50 Millionen € gemeldet. Zudem lag der operative freie Cashflow bei 19 Millionen € im Jahr 2023 und die Nettoliquidität zum Ende des Jahres bei 16 Millionen €. Trotz einiger Herausforderungen war 2023 – wie Sie sehen – ein weiteres erfolgreiches Jahr für CLIQ und hochmotivierend für uns, jetzt Kurs zu halten.

Wahrscheinlich ist die drastische Kursreaktion auf die Zahlen den verfehlten Umsatzzielen und der sinkenden Marge geschuldet? Wie sahen die Umsatzziele aus und was haben Sie letztendlich erreicht?

Ben Bos: Der Umsatz im Jahr 2023 betrug 326 Millionen € und war ein neuer Rekordwert. Er lag dabei nur knapp 5 % unter unserer Prognose. Trotz leichter Verfehlung eine beachtliche Leistung. Vor fünf Jahren betrug der Konzernumsatz lediglich 63 Millionen €, d.h. die jährliche durchschnittliche Wachstumsrate (CAGR) liegt nun bei 51 %. Meines Erachtens nach eine außerordentliche Wachstumsstory, die seinesgleichen sucht.

Wahrscheinlich sind die um 1% gesunkenen Margen im Q4 als Hinweis auf einen sich fortsetzenden Trend gesehen worden. Was tut CLIQ, um der geunkten Margenerrosion gegenzusteuern?

Ben Bos: Obwohl wir in Q4 den höchsten Konzernumsatz in der Konzerngeschichte erwirtschaftet haben, waren neben höheren einmaligen betrieblichen Aufwendungen die Akquisitionskosten für neue Mitglieder, insbesondere in Europa, weiterhin verhältnismäßig hoch. Auch verzögerte sich das geplante Umsatz-Ramp-up länger als erwartet, was dazu führte, dass im Quartalsvergleich der Umsatz weniger stark wuchs und entsprechend die EBITDA-Marge in Q4 14 % statt 15 %, wie im Vorjahresquartal erreichte.

Künftig wollen wir breiter bei der Kundenakquise aufgestellt sein und unsere Conversions noch effizienter umsetzen. Darauf richtet sich derzeit unser Hauptaugenmerk. Wir werden neben den bisherigen Display-Anzeigen verstärkt neue Mitglieder über Suchmaschinen, Vermarkter, B2B-Partnerschaften sowie Video, E-Mail und Social Media ansprechen und gewinnen. Dabei werden wir unsere sogenannten Traffic-Quellen ausweiten, also Kanäle, die Besucher auf unseren Landingpages (Websites, auf die ein potenzieller Kunde über eine Werbeanzeige von uns oder eine Suchmaschine geleitet wird) führen. Daneben werden wir neue Märkte erschließen, mehr Content-Hookups verwenden und weitere Kundenzahlungsmöglichkeiten anbieten. Wir haben daneben noch eine ganze Reihe von Wachstumstreibern identifiziert, um neue Traffic-Quellen anzuzapfen.

In Ihrer Meldung zu den 2023er Ergebnissen wird von “spannenden Ideen testen” und “in Zukunft einen Wert schaffen” geschrieben – war 2023 also mehr als die Jahre zuvor auf Ausprobieren oder das Austesten neuer Wege ausgelegt? Stichworte: cliq.de und deutliche Steigerung des sog. Lifetimevalues der Kunden?

Ben Bos: Wir haben bei CLIQ schon immer gerne neue Ideen für unser Geschäftsmodell getestet – und das werden wir auch weiterhin tun. Denn das gehört zu unserem schnelllebigen Online-basierten Geschäftsmodell dazu. Wir können und dürfen hier nicht statisch verharren, sondern müssen uns konstant weiterentwickeln.

Im Jahr 2019 fiel die strategische Entscheidung verschiedene Content-Kategorien zu einem Streamingdienst zu bündeln und zu vertreiben. Mittlerweile machen diese gebündelten Content-Dienste 94 % des Konzernumsatzes aus. Und auch dank unserer All-in-One-Streamingdienste stieg der erwartete durchschnittliche Lifetime-Value neu akquirierter Mitglieder in 2023 deutlich von 73 € im Vorjahr auf ein sehr zufriedenstellendes Niveau von 85 €. Eine Strategie, die sich wirklich auszahlt.

So haben wir auch bei cliq.de viel getestet und gelernt: Wir haben beispielsweise festgestellt, dass die verschiedenen Content-Kategorien gut angenommen werden und dass unsere Mitglieder den Vorteil von Cliqs All-in-One-Lösung erkennen. Während der 6-monatigen Testphase, in der insgesamt zehn verschiedene Traffic-Quellen getestet und optimiert wurden, konnten wir eine fünfstellige Zahl neuer Mitglieder gewinnen. Dieser Dienst wird sowohl über Online-Performance-Marketing als auch über Brand-Marketing beworben, einschließlich B2B-Partnerschaften und Affiliate-Initiativen, mit einem insgesamt viel größeren Fokus auf Konversionen, die auf Besucherdaten und Flow-Optimierung basieren.

War dieses Austesten auch so geplant oder wo lagen die unerwarteten Rückschläge in einem insgesamt doch eigentlich “ganz guten Jahr”?

Ben Bos: Das war eher marktbedingt. Die Marktpreise für die Online-Werbung blieben hoch, vor allem in Europa. Aber auch in neuen Regionen, in denen wir das New Kid on the Block sind, müssen wir quasi Lehrgeld zahlen, bevor wir die positiven Preiseffekte erzielen können, die mit Größe einhergehen. Aber auch das gehört bei unserem Geschäftsmodell dazu.

Also Lernprozesse mit klaren Richtungsvorgaben für zukünftige Initiativen oder eher Lerneffekte mit Rückbesinnung auf das alte “Fastfood und kein 3-Sterne-Restaurant”-Prinzip?

Ben Bos: Sowohl als auch! Die Mitgliedergewinnung über das altbewährte Display soll noch effizienter werden und gleichzeitig wollen wir neue Wege gehen mit Search, Social Media, Affiliation, B2B-Partnerschaften usw. Aber am Ende des Tages bleibt CLIQ sprichwörtlich immer ein Schnellimbiss im Vergleich zum Sternerestaurant – es geht nun darum, wie und auf welcher Weise man die Gäste hineinbewegt!

Wir stehen also nicht still, entwickeln uns konstant weiter. Das ist auch schön zu sehen bei unseren gerade erwähnten B2B-Partnerschaften. Hier kooperieren wir mittlerweile mit der renommierten F.A.Z. und der publikumsstarken COMPUTER-Bild. Daneben haben wir weitere Partnerschaften mit den Einzelhändlern Lidl und NEW YORKER sowie mit dem Essenslieferdienst Call a Pizza geschlossen. (Vergleiche hierzu nwm-Beitrag vom 5.2.2024, „CLIQ Digital setzt weiter auf Cliq.de – Partnerschaft mit FAZ. Kursziel 75,00 EUR?“)

Oft wird auch kritisiert, dass das Geschäftsmodell der CLIQ Digital intransparent wäre und deshalb die Zahlen misstrauisch beäugt werden müssten. Was können Sie diesen “Kritikern” entgegenhalten?

Ben Bos: Zugegeben, unser Geschäftsmodell ist angesichts des Online Performance-Marketings nicht trivial und manchmal schwer zu verstehen. Aber Cash is – bekanntlich – King: Seit vier Jahren erwirtschaften wir einen operativen freien Cashflow in zweistelliger Millionenhöhe. Seit vier Jahren weisen wir eine Netto-Cash-Position zum Jahresende aus.

Ist es nicht frustrierend ein erneutes Rekordjahr absolviert zu haben und dennoch keine positiven Reaktionen zu erfahren? Sollte CLIQ in der Kommunikation etwas ändern, um am Kapitalmarkt positiver wahrgenommen zu werden?

Ben Bos: Wir glauben, dass der Markt unsere Wachstumsaussichten unterschätzt und hoffen, mit jedem erreichten Wachstumsziel und operativen Meilenstein eine fairere Bewertung zu erzielen. Bis dahin verstärken wir unsere Aufklärungsarbeit auf der Investoren- und Analystenseite und kommunizieren unsere Equity Story auf transparente Weise an ein breiteres Marktpublikum, um das Bewusstsein und das Verständnis zu erhöhen.

Worauf konzentriert sich CLIQ in 2024? Eher auf die Marge oder regionale Expansion oder das Pilotprojekt CLIQ.DE oder…?

Ben Bos: Ich will hier nicht vorgreifen; wir werden unsere Prognose für 2024 am 22. Februar vorstellen. Aber Sie können sicher sein, dass ein Unternehmen wie unseres, das sich schon immer in erster Linie auf das Ergebnis konzentriert hat, dieses Ziel niemals aus den Augen verlieren wird. Eines kann ich aber jetzt schon sagen: Das Unternehmenswachstum wird immer im Fokus stehen.

Was können Sie zu Ihrem Produkt “CLIQ.DE” sagen. Wei sieht es aus? Wie bewerten sie die bisherigen Ergebnisse? Wird es auf absehbare Zeit eine regionale Erweiterung dieses “Marken-Konzepts” geben?

Ben Bos: In Zukunft wollen wir den Flaggschiff-Dienst ausbauen und erwägen den Eintritt in weitere Länder. Wir haben mit cliq.de eine ziemlich steile Lernkurve hinter uns. TV-Spots und digitale Out-of-Home-Kampagnen erwiesen sich angesichts der enttäuschenden Konversionsraten als viel zu teuer. Andererseits hat sich aus unseren bereits erwähnten erfolgreichen Geschäftspartnerschaften eine sehr starke Traffic-Quelle entwickelt. Zudem hat sich die Affiliation als eine wirkungsvolle Strategie erwiesen, die eine starke Synergie verspricht. Davon werden sowohl unsere Reichweite als auch unsere Partner profitieren.

Was erwarten Sie für das laufende Geschäftsjahr? Wo setzen Sie Ihre persönlichen Schwerpunkte?

Ben Bos: Unseren Ausblick 2024 werden wir mit den finalen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 am 22. Februar bekannt geben. Meine persönlichen Schwerpunkte werden im laufenden Jahr auf der stetigen Geschäftsweiterentwicklung liegen, um dieses großartige Unternehmen noch effizienter, zukunftssicherer und widerstandsfähiger zu machen und um sicherzustellen, dass CLIQ auch weiterhin ein großartiger Ort ist, an dem man gerne arbeitet und mit dem man gerne Geschäfte macht.

Und wo sehen Sie CLIQ in 5 Jahren? In welchen Ländern sehen Sie das grösste Potential? Mit welchen Produkten?

Ben Bos: Vor 20 Jahren verkauften wir Klingeltöne und Witze des Tages in nur einer Handvoll Ländern. Heute sind es gebündelte Content-Streamingdienste in über 40 Ländern weltweit. Auch wenn sich das Endprodukt etwas verändert hat, sind wir unseren Wurzeln treu geblieben und sind weiterhin ein Performance-Marketing-Unternehmen. Das können wir und das können wir gut.

Wir sehen viele neue Länder mit einem enormen Marktpotenzial für unsere Dienste, aber auch unsere Bestands-Märkte, in denen wir derzeit tätig sind, haben weiteres Wachstumspotenzial. Es bleibt spannend.

Herr Bos, vielen Dank für das Interview.

Ben Bos | Vorstand der CLIQ Digital AG



Ben Bos ist seit 2014 Vorstandsmitglied der CLIQ Digital AG. Von 1993 bis 1997 war Ben Bos in verschiedenen Positionen bei Arcade Entertainment B.V tätig (unter anderem war er zeitweise Managing Director der deutschen Zweigstelle). Arcade operierte in der Musik-, Fernsehen- und Filmindustrie. Von 1997 bis 2000 war Ben Bos Managing Director von ID & T Entertainment B.V., ein privates Unternehmen in der Musikindustrie, und organisierte Dance Parties für mehr als zehntausend Musikfans. Ab 2000 arbeitete Ben Bos als unabhängiger Finanzberater mit besonderem Fokus auf M&A und Restrukturierung, bis er sich dem Vorstand der CLIQ Digital AG anschloss. Während dieser Zeit hatte er (unter anderem) den Zusammenschluss von zwei Vorgängern der CLIQ Digital AG strukturiert. Ben Bos Verantwortlichkeitsbereiche innerhalb des Vorstands erstrecken sich über die Felder Finanzen, Recht, Unternehmensentwicklung und Investor Relations.

Über die CLIQ Digital AG:

CLIQ Digital ist ein globaler Streaming-Anbieter, der sich auf das Performance Marketing von Unterhaltungsprodukten für den Massenmarkt spezialisiert hat und seinen Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu Filmen, Serien, Musik, Hörbüchern, Sport und Spielen bietet. CLIQ Digital kann auf eine lange und erfolgreiche Unternehmensgeschichte im Bereich des digitalen Marketings zurückblicken und bietet Nischenprodukte für den Massenmarkt zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig und beschäftigte zum 30. Juni 2022 168 Mitarbeiter aus 34 verschiedenen Ländern. CLIQ Digital ist ein wertvoller strategischer Geschäftspartner für Netzwerke, Content-Produzenten sowie für Verlage und Zahlungsdienstleister. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Toronto und Florida. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

