CLIQ Digital-Aktie: Verändert dies die Streaming-Landschaft?

* CLIQ.de wird als neue Verbrauchermarke eingeführt und mit einem reduzierten Mitgliedsbeitrag von 6,99 Euro eingeführt * Vollständiger Start auf allen Plattformen am 1. September 2022 * 'best of alles'-Markenkampagne in Deutschland wird die Markenbekanntheit erhöhen und das Performance Marketing ergänzen Strategie-Update Die CLIQ Digital AG hat heute ihr erstes Strategie-Update in der Unternehmensgeschichte vorgestellt. Das Unternehmen präsentierte seine Geschäftsentwicklung,… Hier weiterlesen