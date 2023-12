CLICKS Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Clicks beträgt 28, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,58 für den "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" etwa 11 Prozent niedriger ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) für Clicks derzeit bei 60 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung auf der Grundlage des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Clicks-Aktie derzeit bei 13,2 EUR. Der Aktienkurs selbst liegt bei 15,5 EUR, was einem Abstand von +17,42 Prozent entspricht, und damit eine "Gut"-Einstufung erhält. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 14,21 EUR, was einer Differenz von +9,08 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Hinsichtlich der Dividende weist Clicks derzeit eine Dividendenrendite von 2,59 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,09 Prozent liegt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der geringfügig niedrigeren Dividendenrendite im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln".