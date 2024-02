CLICKS Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25 berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der aktuelle Clicks-RSI von 33,33 deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Der RSI25 liegt bei 58,06, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse erscheint Clicks mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28,69 preisgünstig, da ein niedrigeres KGV auf eine günstigere Bewertung hindeutet. Der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt bei 29, was einem Unterschied von 2 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Clicks in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Clicks nur leicht niedrigere Dividenden als der Branchendurchschnitt aus. Mit einer Differenz von 0,92 Prozentpunkten (2,29 % gegenüber 3,21 %) erhält auch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher auf allen genannten Kriterien mit "Neutral" bewertet.