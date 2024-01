CLICKS Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die technische Analyse der Clicks-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,25 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 15,1 EUR beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +13,96 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 14,58 EUR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +3,57 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung der Clicks-Aktie. Der RSI7 beträgt 57,89, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 42,86 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Clicks-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,18 auf, was auf den ersten Blick als durchschnittlich erscheint. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt der Wert jedoch nur um 1 Prozent höher. Daher erhält die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was dazu führt, dass die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird.