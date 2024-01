CLICKS Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Agfa-Gevaert":

In den letzten zwei Wochen wurde Clicks von den hauptsächlich privaten Nutzern in den sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat zahlreiche Kommentare und Beiträge analysiert, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt kann daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden.

Die technische Analyse zeigt, dass Clicks aufgrund der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt beträgt für die Clicks-Aktie auf längerfristiger Basis 13,21 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 15,5 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +17,34 Prozent im Vergleich. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 14,28 EUR über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +8,54 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Clicks somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Clicks als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und der RSI25 beträgt 35,9, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Clicks in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Clicks wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.