Tokio, 8. März 2023 (ots/PRNewswire) -Anerkennung für diejenigen, die das Leben von Mädchen und Frauen durch MINT-Bildung gefördert und verbessert habenClé de Peau Beauté, die luxuriöse Hautpflege- und Make-up-Marke, ist stolz darauf, die Empfängerin des fünften „Power of Radiance Awards", Dao Thi Hong Quyen aus Hanoi, Vietnam bekanntzugeben. Die „Power of Radiance Awards" sind ein integraler Bestandteil des langfristigen philanthropischen Engagements von Clé de Peau Beauté, zu dem auch eine mehrjährige Partnerschaft mit UNICEF gehört, die sich für die Unterstützung der MINT-Bildung (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik) einsetzt, sodass Mädchen weltweit ihr Potenzial für eine bessere Welt freisetzen können.Wissenschaftliche und technologische Lösungen sind entscheidend, um einige der größten Probleme der Welt anzugehen, einschließlich Klimawandel und Armut. Das grenzenlose Potenzial der Hälfte der Weltbevölkerung, zu der Mädchen und Frauen gehören, kann daher nicht übersehen werden. Mädchen, insbesondere aus unterprivilegierten Gegenden, sind sogar noch stärker von der MINT-Bildung ausgeschlossen. Da IKT-Fähigkeiten (Informations- und Kommunikationstechnologie) immer gefragter werden, haben sich die geschlechtsspezifischen Unterschiede aufgrund der geringen Beteiligung von Frauen in diesen Branchen weiter vergrößert.Frau Quyen ist eine leidenschaftliche Biologielehrerin, die daran arbeitet, die Lücken in der MINT-Bildung zu schließen und geschlechtsspezifische Vorurteile in ihrer Gemeinschaft zu bekämpfen. In Vietnam sind die Bildungsdisparitäten besonders bei Kindern aus den ärmsten Provinzen verbreitet[1], die aus einem höheren Anteil ethnischer Minderheiten, Menschen mit Behinderungen und Mädchen bestehen. Dies gilt insbesondere für die MINT-Bildung, die sich hauptsächlich an Jungen richtet, und[2] dazu geführt hat, dass akademisch isolierte Mädchen vom Eintritt ins Berufsleben abgehalten werden..[3] Die Zahl der Mädchen, die 2019 die Aufnahmeprüfung in die 10. Klasse ablegten, erreichte in der abgelegenen, bergigen Provinz Lao Cai im Nordwesten Vietnams (einer Provinz mit einer hohen Konzentration ethnischer Minderheiten) etwa 10,5 %.[4] Der Ausbruch der Pandemie hat die ohnehin schon schlimme Lernkrise in Vietnam noch verschärft.[5]Frau Quyen ist entschlossen, dies zu ändern, indem sie ausgrenzten Mädchen und Gruppen in Vietnam eine MINT-Bildung anbietet, damit auch sie die Möglichkeit haben, in diesen wichtigen Bereichen mitzuarbeiten und einen Beitrag zu leisten. Als Leiterin der Wissenschaftsabteilung an der Genesis School, hat Frau Quyen in den letzten 8 Jahren bedeutende Beiträge zur MINT-Bildung geleistet. Als Gründerin des Projekts „STEM for Rural Area" im Jahr 2018 hat Frau Quyen mehr als 10 Schulen unterstützt, wovon mehr als 1.200 Mädchen profitieren konnten. Als Botschafterin für das Projekt „Girl in STEM" unter dem British Council stieg durch ihr Projekt an der Le Hong Phong High School die Beteiligung weiblicher Studenten an MINT-Aktivitäten um bis zu 70 %. Während der Covid-19-Pandemie führte sie 28 Online-Webinare für Lehrer zur MINT-Bildung durch, mit neuen Inhalten zur Entwicklung von MINT und Soft-Skills, einschließlich Beratungskompetenzen für mehr als 84.000 Lehrer in Vietnam.„In den letzten vier Jahren hatteClé de Peau Beauté das große Privileg, herausragende Personen zu fördern, um positive Veränderungen durch Bildung und Empowerment voranzutreiben. Frau Quyen konzentriert sich unerschütterlich auf die Bildung benachteiligter Studenten. Ihr Antrieb und ihre bedeutsamen Erfolge in ihrer Gemeinschaft verkörpern perfekt den Geist unserer Bestrebungen, die Welt durch positive und proaktive Handlungen zu verändern", sagte Frau Mizuki Hashimoto, Chief Brand Officer von Clé de Peau Beauté. „Wir glauben, dass die Zukunft vielversprechend ist, und durch die „Power of Radiance Awards" hoffen wir, weiterhin eine positive Welt zu schaffen und andere dazu zu inspirieren, aktiv zu werden".„Ich möchte die geschlechtsspezifischen Vorurteile in Vietnam angehen, indem ich die Einstellung der Gesellschaft gegenüber Mädchen mit einem gleichberechtigten Ansatz verändere und Mädchen das Selbstvertrauen gebe, MINT zu wählen und zu lernen, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen und die ihnen auferlegten Grenzen nicht akzeptieren. Diese Auszeichnung wird es mir ermöglichen, einen sinnvollen Beitrag zur Sache zu leisten und geschlechtstransformative MINT-Initiativen in Vietnam auszubauen", sagte Frau Quyen.Als Empfängerin des 2023 „Power of Radiance Awards" erhält Frau Quyen ein Stipendium, um Mädchen in ihrer MINT-Bildung zu unterstützen. Das Stipendium wird in drei Komponenten unterteilt: MINT für Teenager aus einer ethnischen Minderheit, MINT für Studenten mit Behinderungen und Kommunikationsaktivitäten in Bezug auf MINT.Frau Quyen schließt sich einer beeindruckenden Liste von Empfängern der „Power of Radiance Awards" an, die weiterhin durch ihre Arbeit inspirieren und sich für Mädchen auf der ganzen Welt einsetzen. Zu den früheren Empfängern gehören Muzoon Almellehan, Syrian Education Advocate und UNICEF Goodwill Botschafter, Binita Shrestha und Pratiksha Pandey, Mitbegründer von WiSTEM Nepal, Alyona Tkachenko, MINT Education Advocate in Kasachstan, und Amanda Simandjuntak, CEO und Mitbegründerin von MARKODING Indonesien. Die Kraft, eine innere Ausstrahlung zu entfalten, die echte und positive Veränderungen bewirken kann, liegt in jedem Einzelnen. Mit dem „Power of Radiance Awards" steht Clé de Peau Beauté an der Seite von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt, welche die Welt für sich selbst, ihre Familien und ihre Gemeinschaften verändern wollen.Am Beginn des Engagements von Clé de Peau Beauté als Verfechter der Bildung steht der Traum von einer besseren Welt. Aus diesem Grund hat die Marke eines ihrer bekanntesten Erste-Schritte-Produkte, The Serum, ausgewählt, und Teil des Umsatzes für diese Mission zugesagt. Die „Macht von Radiance Awards" wird durch einen Prozentsatz des weltweiten Umsatzes von The Serum finanziert.UNICEF empfiehlt keine Unternehmen, Marken, Produkte oder Dienstleistungen.Information zu Dao Thi Hong QuyenFrau Quyen ist Leiterin der Wissenschaftsabteilung an der Genesis Schule, einer Pionierschule in Vietnam für die grüne Bildung, wo sie die Planung der Wissenschaftsprogramme leitet. Quyen ist in einem armen Dorf geboren und aufgewachsen und wurde von ihrem verstorbenen Vater inspiriert, der mehr als 10 Jahre lang leidenschaftlich die Bildung in ihrem Dorf förderte. Sie versucht, die Bildung zu verbreiten und Mädchen zu unterstützen, indem sie die geschlechtsspezifische Lücke in der MINT-Bildung schließt und die geschlechtsspezifischen Vorurteile bekämpft. 2018 gründete sie das Projekt „STEM für Rural Area", an dem mehr als 10 Schulen und 2.000 Studenten beteiligt sind. 2019 gewann sie für ihr Öko-Projekt den Wettbewerb „SL – STEM of SL – STEM (STEAM) von der Vietnam National University of Science. Außerdem war sie Botschafterin für „Project Girl in STEM" des British Council. Seit 2021 hat sie mit Stipendien aus US-amerikanisch unterstützten Projekten landesweit die MINT-Ausbildung und die Berufsorientierung erweitert. Während der Covid-19 führte sie 28 Online-Webinare für Lehrer zur MINT-Ausbildung durch, was zu verbesserten Inhalten für die Entwicklung von MINT und Soft Skills, einschließlich Beratungskompetenzen, für mehr als 84.000 Lehrer in Vietnam führte. 2022 wurde sie zur Teilnahme am Fulbright Teaching Program eingeladen.Informationen zu Clé de Peau BeautéClé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Co Ltd, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté bedeutet Schlüssel zur schönen Haut. Die Philosophie der Marke besteht darin, die ganze Ausstrahlung einer Frau mithilfe von Make-up-Technologien und fortschrittlichen Hautpflegeprodukten aus der ganzen Welt hervorzuheben. Clé de Peau Beauté wird stets von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und haucht seinen Produkten Modernität, Magie und Dynamik ein, um als Branchenführer aufzutreten und eine bemerkenswerte Ausstrahlung zu erreichen, die von innen kommt. Erhältlich in 23 Ländern und Regionen weltweit.Offizielle Website von Clé de Peau Beauté: https://www.cledepeau-beaute.com/int/powerofradiance-2023.htmlClé de Peau Beauté Offizielle Instagram-Seite: https://www.instagram.com/cledepeaubeaute/[1] Quelle: Worldbank, 2022 https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reducing-gaps-education-remains-important-vietnam-new-school-year-kicks[2] https://vietnamnet.vn/en/stem-education-experiencing-growing-pains-in-vietnam-E175882.html[3] Quelle: Worldbank, 2022 https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/reducing-gaps-education-remains-important-vietnam-new-school-year-kicks[4] Prof. Ian Coxhead, 2019 Bildungsfortschritt von 9. auf 10. Prof. Ian Coxhead, 2019 Bildungsfortschritt von 9. auf 10. Klasse unter vietnamesischen Kindern: Zwischenergebnisse aus Testergebnissen.