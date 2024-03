CLÉ DE PEAU BEAUTÉ GIBT RESHMA SAUJANI ALS EMPFÄNGERIN DES POWER OF RADIANCE AWARDS 2024 BEKANNT

Tokio, 8. März 2024 (ots/PRNewswire) -Ehrung der inspirierenden Gründerin von Girls Who Code, die gemeinsam mit Clé de Peau Beauté die Kampagne 20 Under 20 ins Leben rufen wirdClé de Peau Beauté, die Luxus-Hautpflege- und Make-up-Marke, ist stolz darauf, den Empfänger des Power of Radiance Awards 2024 bekannt zu geben: Reshma Saujani, wohnhaft in New York, USA. Mit den Power of Radiance Awards werden Frauen ausgezeichnet, die sich in ihren Gemeinden für die Bildung von Mädchen einsetzen, insbesondere in MINT-Fächern (Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik). Reshma Saujani hat sich der Förderung von Mädchen in der Informatik durch die Gründung von Girls Who Code verschrieben, einer internationalen gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Technologie zu schließen. Seit seiner Gründung 2012 hat Girls Who Code die weltweit größte Pipeline an weiblichen und nicht-binären Computerwissenschaftler*innen aufgebaut. Ein Jahrzehnt später hatte die Non-Profit-Organisation mehr als 500.000 Student*innen durch ihre innovativen Programme betreut, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Absolvent*innen einen Abschluss in Informatik und verwandten Fächern erwerben, siebenmal höher war als im nationalen Durchschnitt der USA.[1]Clé de Peau Beauté ist überzeugt, dass der Schlüssel zu einer besseren Welt darin liegt, das Potenzial von Mädchen durch MINT-Bildung zu erschließen. Aus dieser Überzeugung heraus wurden die jährlichen Power of Radiance Awards ins Leben gerufen. Diese Überzeugung steht auch hinter der mehrjährigen Partnerschaft der Marke mit UNICEF, die sich gegen die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern wendet und sich auf MINT-Programme für Bildung, Beschäftigung und die Stärkung von Mädchen konzentriert. Die MINT-Fächer sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung von Lösungen für die zahlreichen Herausforderungen, mit denen die Welt konfrontiert ist. Wenn wir die Hälfte der Weltbevölkerung von Mädchen und Frauen in diesen Bereichen befähigen, werden wir eine strahlende, integrative Zukunft sicherstellen, die von Innovation und Fortschritt ohne geschlechtsspezifische Grenzen geprägt ist.Reshma Saujani und Girls Who Code haben es sich zur Aufgabe gemacht, bis 2030 die Geschlechterlücke bei den Einstiegsjobs in der Technik zu schließen. Ein ehrgeiziges Ziel, wenn man bedenkt, dass sich diese Kluft im Vergleich zu vor fast 30 Jahren um 13 % vergrößert hat[2]. Die Anwältin, Politikerin und Staatsbedienstete Reshma Saujani besuchte während ihrer Kandidatur für den US-Kongress Schulen in der Umgebung und sah, dass der Informatikunterricht mit Jungen gefüllt war und nur wenige, wenn überhaupt, mit Mädchen. Dies weckte in ihr das Bedürfnis nach einem kulturellen Wandel, um die Kluft zwischen den Geschlechtern zu überwinden - ein Kampf, den sie heute in ihrer Rolle als Gründerin und CEO von Moms First fortsetzt.Als Preisträgerin des Power of Radiance Awards 2024 erhält Reshma Saujani ein Stipendium, mit dem sie ihre Mission weiter vorantreiben und ihre Reichweite vergrößern kann. Reshma Saujani wird auch die Kampagne 20 unter 20 mit Clé de Peau Beauté anführen. Da der größte Rückgang von Mädchen in der Informatik in der Mittel- und Oberstufe zu verzeichnen ist,[3] soll diese Kampagne eingreifen und Mädchen ermutigen, den Weg zu einer höheren Ausbildung und Karriere in MINT-Bereichen weiterzuverfolgen. Im Rahmen der Kampagne werden 20 Mädchen unter 20 Jahren in den USA exklusive Erfahrungen sammeln können, einschließlich des Zugangs zu den fortschrittlichen Forschungseinrichtungen von Clé de Peau Beauté, zu Wissenschaftlern, Mentoren und Stipendien zur Unterstützung ihrer MINT-Aktivitäten.Reshma Saujani kommentierte: „Diesen Mädchen die Schönheit der MINT-Fächer zu zeigen und sie mit Vorbildern in Kontakt zu bringen, ist von größter Bedeutung, wenn sie Pläne für ihre Zukunft schmieden - das ist es, worum es bei Girls Who Code geht. Schließlich kann man nicht sein, was man nicht sehen kann. Heute sind nur 28 % der Arbeitsplätze in der Informatik mit Frauen besetzt. Wir alle müssen dafür sorgen, dass wir Frauen und Mädchen bei der Besetzung der Arbeitsplätze der Zukunft nicht zurücklassen, und die Power of Radiance Awards von Clé de Peau Beauté geben dem kulturellen Wandel, der notwendig ist, um die Geschlechterlücke in der MINT-Branche zu schließen, Auftrieb."Mizuki Hashimoto, Markenleiterin von Clé de Peau Beauté, kommentierte: „Frau Saujanis unermüdliches Engagement für die Stärkung von Mädchen und Frauen durch Girls Who Code passt perfekt zu unserer Mission. Wir setzen uns für die Gleichstellung der Geschlechter in der MINT-Branche und darüber hinaus ein. Die Zusammenarbeit mit Girls Who Code und Frau Saujani bei der Kampagne 20 Under 20 ist eine Gelegenheit für uns, mehr für die Gleichstellung der Geschlechter zu tun und die Chancen für Mädchen in der MINT-Branche zu verbessern."Die Kraft, ein inneres Strahlen zu entfesseln, das positive Veränderungen bewirken kann, liegt in jedem Menschen. Mit den Power of Radiance Awards unterstützt Clé de Peau Beauté Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt dabei, die Welt für sich und ihre Gemeinschaften zu verändern. Die Reise von Clé de Peau Beauté als Verfechter der Bildung begann mit einem Traum von einer besseren Welt. Aus diesem Grund hat die Marke einen Prozentsatz des Umsatzes eines ihrer bekanntesten First-Step-Produkte, The Serum, für diese Mission bereitgestellt.Informationen zu Reshma SaujaniReshma Saujani ist eine führende Aktivistin und die Gründerin von Girls Who Code und Moms First, ehemals Marshall Plan for Moms. Sie ist selbst Mutter und hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, Bewegungen aufzubauen, die sich für die wirtschaftliche Teilhabe von Frauen und Mädchen einsetzen, sich für die Schließung der Geschlechterlücke im Technologiesektor einsetzen und sich in jüngster Zeit für Maßnahmen zur Unterstützung von Müttern einsetzen, die von der Pandemie betroffen sind. Reshma ist außerdem Autorin des internationalen Bestsellers Brave, Not Perfect" (Mutig, nicht perfekt), und ihr einflussreicher TED-Vortrag Teach girls bravery, not perfection" (Mädchen Mut lehren, nicht Perfektion) wurde weltweit mehr als fünf Millionen Mal aufgerufen. Reshma begann ihre Karriere als Anwältin und Organisatorin der Demokraten. 2010 trat sie als erste indisch-amerikanische Frau, die für den US-Kongress kandidierte, auf die politische Bühne. Während des Rennens besuchte Reshma örtliche Schulen und sah das Geschlechtergefälle im Informatikunterricht aus erster Hand, was sie zur Gründung von Girls Who Code veranlasste.Informationen zu Clé de Peau BeautéClé de Peau Beauté, die globale Luxusmarke von Shiseido Co Ltd, wurde 1982 als ultimativer Ausdruck von Eleganz und Wissenschaft gegründet. Clé de Peau Beauté ist der Schlüssel zur Schönheit der Haut. Die Philosophie der Marke ist es, die Kraft der weiblichen Ausstrahlung zu entfalten, indem Make-up-Technologien und fortschrittliche Hautpflege aus aller Welt genutzt werden. Clé de Peau Beauté wird seit jeher von einer exquisiten ästhetischen Sensibilität und Intelligenz geleitet und hat seine Produkte mit Modernität, Zauber und Dynamik ausgestattet, um als Branchenführer für eine so bemerkenswerte Ausstrahlung zu sorgen, dass sie von innen heraus strahlt. 