CKn-Etsu Aktie: Das war ja klar …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ck-san-etsu-Aktie innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI liegt bei 62,16 und der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44. Dies deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hin.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ck-san-etsu-Aktie aktuell bei 3976,68 JPY liegt, während der Kurs selbst bei 3715 JPY steht. Die Distanz zum GD200 beträgt -6,58 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 3617,1 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Ck-san-etsu-Aktie aufgrund dieser Faktoren mit "Neutral" bewertet.