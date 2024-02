CKn-Etsu Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Ck-san-etsu auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 79,71 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,94, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier weder über- noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ck-san-etsu in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Intensität der Beiträge zu der Aktie darauf hinweist, dass sie aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ck-san-etsu-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -4,52 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit -2,18 Prozent eine ähnliche Abweichung auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zuletzt wurde auch das Anleger-Sentiment für die Aktie von Ck-san-etsu analysiert. Die Diskussionen in den sozialen Medien ergaben weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Ck-san-etsu. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Aktie von Ck-san-etsu damit in allen analysierten Bereichen ein "Neutral"-Rating.