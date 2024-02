CKn-Etsu Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Ck-san-etsu-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 3909,8 JPY liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 3810 JPY, was einem Unterschied von -2,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3820,4 JPY zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,27 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung, sodass die Ck-san-etsu-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität bei Diskussionen zur Ck-san-etsu-Aktie gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ck-san-etsu-Aktie ergibt einen Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 57,84 im neutralen Bereich, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die Anleger die Ck-san-etsu-Aktie in den vergangenen zwei Wochen eher neutral bewertet haben. Die überwiegend neutralen Themen, die in den Diskussionen angesprochen wurden, führen zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung sowohl aus charttechnischer Sicht, als auch im Hinblick auf das Sentiment der Anleger und den Relative Strength Index für die Ck-san-etsu-Aktie.