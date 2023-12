CKn-Etsu Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technisches Analyseinstrument, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Ck-san-etsu-Aktie beträgt der RSI aktuell 49,37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Beiträge ergab vorwiegend neutrale Themen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3981,33 JPY für die Ck-san-etsu-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 3680 JPY, was einem Unterschied von -7,57 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3608 JPY, was einer ähnlichen Höhe (+2 Prozent) entspricht, und ergibt daher eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Die Bewertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild, da keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung während des letzten Monats festgestellt wurde. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating für die Ck-san-etsu-Aktie führt.