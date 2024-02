CKn-Etsu Aktie: In Lauerstellung

Die Aktie von Ck-san-etsu wird derzeit als "Neutral" eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien. Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung der Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt.

Die Diskussionsintensität rund um Ck-san-etsu wird als durchschnittlich bewertet, was auf eine normale Aktivität hinweist. In Bezug auf die Stimmungsänderung zeigt sich jedoch wenig Veränderung, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Der GD200 verläuft bei 3918,75 JPY, während der Kurs der Aktie bei 3805 JPY liegt, was einer Abweichung von -2,9 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage weist auf eine Abweichung von -0,27 Prozent hin, was die Aktie insgesamt als "Neutral" klassifiziert.

Die Stimmung rund um Ck-san-etsu auf sozialen Plattformen wird als neutral wahrgenommen, da die Kommentare und Befunde der Nutzer ebenfalls neutral ausfallen. Dies führt zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Jedoch war der RSI auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ck-san-etsu.

Insgesamt wird Ck-san-etsu aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.