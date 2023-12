CKn-Etsu Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie von Ck-san-etsu in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie von uns eine Bewertung von "Neutral". Die Diskussionen und Kommentare in den sozialen Plattformen zu Ck-san-etsu wurden von unseren Analysten als neutral bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um diese Aktie besprochen. Daher kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass die Stimmung gegenüber Ck-san-etsu als "Neutral" einzustufen ist.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Ck-san-etsu Aktie bei 3954,23 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3835 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei -3,02 Prozent liegt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 3663,3 JPY, was einer Distanz von +4,69 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ck-san-etsu liegt der RSI7 bei 35 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,03 und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Ck-san-etsu daher insgesamt ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe der Analyse.