CKn-Etsu Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für die Ck-san-etsu-Aktie beträgt der RSI-Wert über einen Zeitraum von 7 Tagen derzeit 23,08, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 36, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung des RSI als "Gut".

In Bezug auf die charttechnische Bewertung zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Ck-san-etsu-Aktie von 3955 JPY um +0,16 Prozent über dem GD200 (3948,5 JPY) liegt, was als "Neutral"-Signal angesehen wird. Dagegen weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, einen Kurs von 3701,3 JPY auf, was einem Abstand von +6,85 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf die Ck-san-etsu-Aktie wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf die Ck-san-etsu-Aktie wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis eines "Neutral" langfristigen Stimmungsbildes führt.