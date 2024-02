CK Life Sciences Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Ck Life Sciences Int'l weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von -28,92 Prozent auf, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Biotechnologie" hatte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -30,05 Prozent, wobei Ck Life Sciences Int'l mit 1,13 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht hat Ck Life Sciences Int'l ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 53, was über dem Branchendurchschnitt von 35,27 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktie von Ck Life Sciences Int'l eine übliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Ck Life Sciences Int'l eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie, da die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Biotechnologie"-Branche bei -2 liegt.