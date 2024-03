CK Life Sciences Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Ck Life Sciences Int'l Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,65 HKD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,385 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -40,77 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,51 HKD, was einem Abstand von -24,51 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ck Life Sciences Int'l niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Biotechnologiebranche. Der Unterschied beträgt 2,27 Prozentpunkte (1,4 % gegenüber 3,67 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflegebranche liegt die Rendite der Ck Life Sciences Int'l Aktie mit -46,84 Prozent mehr als 23 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Biotechnologiebranche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -27,23 Prozent, wobei Ck Life Sciences Int'l mit 19,61 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.