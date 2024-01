CK Infrastructure Hldngs Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Ck Infrastructure schüttet eine Dividendenrendite von 6,19 % aus, was 0,35 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 5,85 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab überwiegend positive Themen in den Diskussionen, jedoch keine negativen. Die Anleger waren an fünf Tagen neutral und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ck Infrastructure daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Ck Infrastructure liegt bei 61,76 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25, der die letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 25,82 und deutet darauf hin, dass Ck Infrastructure überverkauft ist. Aufgrund dieser Abweichung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat Ck Infrastructure eine Rendite von -1,75 Prozent erzielt, was mehr als 15 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -17,06 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Ck Infrastructure ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.