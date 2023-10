CK Hutchison: Quartalszahlen in 164 Tagen - Umsatz und Gewinnrückgang erwartet

ARTIKEL:

In nicht allzu ferner Zukunft, genauer gesagt in 164 Tagen, wird das CK Hutchison Unternehmen mit Sitz in Zentral, Hongkong seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt darauf zu sehen, wie der Umsatz und die Gewinnzahlen aussehen werden. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die CK Hutchison Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die CK Hutchison Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 19,39 Mrd. EUR und es sind nur noch 164 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen nach Börsenschluss. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse. Derzeit gehen Analysen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem leichten Umsatzrückgang kommen wird. Im 4. Quartal des Jahres 2022 erzielte CK Hutchison einen Umsatz von 15,84 Mrd. EUR...