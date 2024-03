CK Hutchison Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Weitere Suchergebnisse zu "CK Hutchison Holdings":

Die technische Analyse der Ck Hutchison-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 40,87 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 40,4 HKD am vergangenen Handelstag weist eine Abweichung von -1,15 Prozent auf und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 40,63 HKD liegt mit einer Abweichung von -0,57 Prozent nahe am letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 75, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 53,42 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Ck Hutchison.

Die Auswertung der Anleger-Stimmung in sozialen Medien ergibt, dass in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Bewertungen abgegeben wurden, während in den vergangenen Tagen eher positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", obwohl auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert wurden.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Ck Hutchison-Aktie mit -11,93 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche liegt die Rendite von Ck Hutchison mit 3,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.