CK Hutchison Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "CK Hutchison Holdings":

Die Dividendenpolitik von Ck Hutchison wird von Analysten derzeit neutral bewertet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt aktuell bei 6, was eine positive Differenz von +0,42 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" ergibt.

In Bezug auf die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen des Sektors "Industrie" liegt Ck Hutchison mit einer Rendite von -10,76 Prozent mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Industriekonglomerate", die eine mittlere Rendite von -9,41 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Ck Hutchison mit 1,35 Prozent darunter. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Ck Hutchison liegt bei 45,59, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, da er bei 47,01 liegt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt überwiegend positive Reaktionen auf Ck Hutchison. In den letzten Tagen waren Marktteilnehmer grundsätzlich positiv eingestellt, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Ck Hutchison daher eine "Gut"-Einschätzung. Jedoch haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Ck Hutchison von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.