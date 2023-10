CK Hutchison Aktie: Was erwarten Analysten von der Quartalsbilanz Q4 - Umsatz und Gewinn Prognosen

ARTICLE:

In knapp fünf Monaten wird das Unternehmen CK Hutchison, mit Sitz in Zentral, Hongkong, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Was erwartet die Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Und wie hat sich die CK Hutchison Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Noch sind es 155 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der CK Hutchison Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 18,98 Mrd. EUR werden Aktionäre und Analysten gespannt auf das Ergebnis warten. Denn laut Analyse der Daten rechnen Experten damit, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht zurückgehen wird. Im vierten Quartal 2022 erzielte CK Hutchison noch einen Umsatz von 15,87 Mrd. EUR, während nun ein Rückgang um -172,56 Prozent auf -11,51 Mrd. EUR erwartet wird. Auch beim Gewinn wird eine Veränderung...