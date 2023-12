CK Hutchison Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "CK Hutchison Holdings":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ck Hutchison beträgt das aktuelle KGV 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industriekonglomerate" im Durchschnitt ein KGV von 47 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Ck Hutchison damit unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ck Hutchison derzeit als "Neutral" einzustufen. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes verläuft in Höhe von 42,77 HKD, während der Kurs der Aktie bei 41,4 HKD liegt, was einer Abweichung von -3,2 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 38,65 HKD, was einer Abweichung von +7,12 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Zeitraum eine "Gut"-Einstufung und ist somit als "Gut" zu bewerten.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand des RSI liegt der Wert der Ck Hutchison aktuell bei 49,93 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" zu bewerten ist. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen bei Ck Hutchison festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten wurden registriert, weshalb das Stimmungsbild mit "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, weshalb diese mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Ck Hutchison für diese Stufe daher ein "Schlecht" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.