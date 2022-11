CK Hutchison Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Ck Hutchison am 09.11.2022, 22:57 Uhr, mit dem Kurs von 42.25 HKD. Die Aktie der Ck Hutchison wird dem Segment "Industriekonglomerate" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Ck Hutchison einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Ck Hutchison jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Ck Hutchison hat mit einer Dividendenrendite von 5,54 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (11.77%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Industriekonglomerate"-Branche beträgt -6,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Ck Hutchison-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Buy". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Ck Hutchison-Aktie ein "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ck Hutchison erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -7,09 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche sind im Durchschnitt um 6,21 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -13,3 Prozent im Branchenvergleich für Ck Hutchison bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,91 Prozent im letzten Jahr. Ck Hutchison lag 10,01 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.