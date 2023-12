CK Hutchison Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und ermöglicht eine Einschätzung der aktuellen Situation. Bei Ck Hutchison liegt der 7-Tage-RSI bei 38,46 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,93 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor hat die Aktie von Ck Hutchison im letzten Jahr eine Rendite von -5,49 Prozent erzielt, was 3,32 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt -2,15 Prozent, und Ck Hutchison liegt aktuell 3,34 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen Ck Hutchison. Dies spiegelt sich auch in den statistischen Auswertungen wider, die auf einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen hindeuten. Insgesamt erhält das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ck Hutchison derzeit bei 43,57 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 40,95 HKD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Hingegen liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 40,09 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".

