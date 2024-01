CK Asset Holdings Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Chiba Kogyo Bank-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 709,16 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 821 JPY, was einem Unterschied von +15,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 846,82 JPY, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs (-3,05 Prozent) führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Chiba Kogyo Bank für die einfache Charttechnik mit einer "Gut"-Bewertung eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Chiba Kogyo Bank. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse wird daher eine "Neutral"-Einschätzung abgegeben. Insgesamt erhält Chiba Kogyo Bank von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Chiba Kogyo Bank weder als überkauft noch als überverkauft eingestuft. Der RSI7 liegt bei 41,56 Punkten und der RSI25 bei 51,99, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Diskussionen im Internet über Chiba Kogyo Bank zeigen eine mittlere Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird dem langfristigen Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" zugeordnet.

Insgesamt erhält die Chiba Kogyo Bank-Aktie in verschiedenen Analysebereichen eine "Neutral"-Bewertung.