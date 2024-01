CK Asset Holdings Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Chiba Kogyo Bank liegt bei 33,9, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und für die Chiba Kogyo Bank liegt der RSI bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chiba Kogyo Bank diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Chiba Kogyo Bank derzeit als "Gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 701,6 JPY, womit der Kurs der Aktie (792 JPY) um +12,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 857,8 JPY, was einer Abweichung von -7,67 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Chiba Kogyo Bank-Aktie.