CK Asset Holdings Aktie: Alles völlig egal!

Die Chiba Kogyo Bank-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die interessante Einblicke liefert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +10,32 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 777 JPY. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Chiba Kogyo Bank-Aktie ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt war.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie, da die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigte und die Rate der Stimmungsänderung gering war.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Chiba Kogyo Bank-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 zeigen an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Bereich führt. Insgesamt erhält das Wertpapier der Chiba Kogyo Bank damit eine "Neutral"-Bewertung in verschiedenen Aspekten der technischen Analyse.